記者会見する山内ミヨ子さんの長男広太郎さん＝3日午後、鹿児島市鹿児島市の病院で2019年、筋萎縮性側索硬化症（ALS）の女性患者＝当時（67）＝が死亡したのは、看護師によるたん吸引で人工呼吸器が外れたことなどが原因だったとして、遺族が損害賠償を求めた訴訟は3日、鹿児島地裁で和解が成立した。病院側が過失を認め、賠償金4200万円を支払う。病院は「みらいリハビリテーション病院」。和解条項によると、看護師が意図的