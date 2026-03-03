演歌歌手の田中あいみ（25）が3日、自身のインスタグラムを更新。大物タレントとの2ショット写真を披露した。田中は「ジョージの助手席乗ってしまった」と報告。タレント・所ジョージがハンドルを握る隣で、助手席に座った写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「凄いね」「エエですね〜」「所さんの車カッコイイですね」「めちゃかっこいい」「羨ましいね」などの声が。また他に「世田谷ベースを愛する連中からした