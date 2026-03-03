今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、中東情勢の緊迫化を背景に一段のドル高・円安が進むかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円８０～１５７円９０銭。 きょうの東京市場でドル円相場は１５７円台前半での一進一退が続いた。米国とイスラエルがイランを攻撃し、中東の地政学リスクが高まるなか、トランプ米大統領は４～５週間としていたイランでの軍事行動に関して、「５週間超えも