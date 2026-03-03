池部楽器店の旗艦店「イケシブ（IKEBE SHIBUYA）」は、3月20日にリニューアルグランドオープンする。 【画像あり】リニューアル後の店内イメージ・イベント一覧 今回のリニューアルグランドオープンは、2021年3月13日の開業から5周年を迎える節目となるタイミングで行われる。 1Fに体験型ストア「WORLD PEDAL PARK（WPP）」、2Fに国内初のPRS Guitars専門店「THE IKEBE PRS VAULT」