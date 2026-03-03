Ｋｕｄａｎがこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９億２０００万円～１０億２０００万円から１１億円（前期比２．１倍）へ、営業損益を７億７０００万円の赤字～７億３０００万円の赤字から６億８０００万円の赤字（前期８億円の赤字）へ上方修正した。 世界的なフィジカルＡＩ市場の本格化に伴う官民投資の加速を背景に事業機会が大きく拡大しており、デジタルツイン関連及びＨ