3月4日から5日にかけて北海道・十勝地方を中心に大雪となる見込みで、JR北海道は「特急おおぞら」など一部列車の運休を決めています。4日に運休となるのは、札幌と釧路を結ぶ「特急おおぞら」や、札幌と帯広を結ぶ「特急とかち」、根室線の新得―池田間などです。特急おおぞらは、午前8時52分札幌発釧路行きの3号～12号まで、全区間運休が決まっています。特急とかちは、1号・3号・5号～10号までが全区間運休、根