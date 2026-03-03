この記事をまとめると ■アルファロメオ・ジュニアに限定車「エディツィオーネ ビアンコ」が登場 ■日本市場の要望を受け標準モデルに設定のないホワイトのボディカラーを採用 ■18インチエアロホイールやカーボン調パーツで特別感を演出する ジュニアに待望の「白」登場 2025年6月に日本市場へ投入されたアルファロメオのコンパクトSUV「ジュニア」。アルファロメオがコンパクトSUV市場に本格参入するために開発されたモデルで