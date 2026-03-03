WBCに2大会連続で出場することとなった侍ジャパン・周東佑京選手。3年前の大会で受けた刺激や進化について語りました。2023年の前回大会では“代走の切り札”として躍動を見せた周東選手。大会を終えてからの思いを「試合に出ていないと次の大会には選ばれないと思っていたので、もっと打たないといけないという気持ちは常に持ち続けてやってました」と振り返ります。当時は所属するソフトバンクでも、控えメンバーとして起用され