元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が3日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、行列店について自身の考えを示した。番組では人気店の行列に並ぶ心理について分析した記事をピックアップ。北斗は「ディズニーランドとかだと並ぶしかないというか、1回入ったら並ぶしかないけど」と話し、場合によっては行列を受け入れるケースもあるとした。一方で、街の行列店となると考えは変わるという。「