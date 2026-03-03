◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラＤ）第6回ワールド・ベースボール・クラシックで連覇を狙う侍ジャパンは3日、阪神と強化試合を戦う。試合前練習では両軍の選手がつながりのある選手や関係者にあいさつに行く場面が目立った。阪神勢で侍ジャパンに選出されている佐藤輝、森下は阪神ベンチ前で筒井外野守備兼走塁チーフコーチらと談笑。逆に阪神の伏見は、22年まで在籍したオリックスで同僚だった吉田、