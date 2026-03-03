米中央軍司令部が2月28日、イランに対する「壮大な怒り」作戦を開始した/U.S. Central Command Public Affairs via CNN Newsource（CNN）米国とイスラエルによるイランへの攻撃に先立ち、米政府は過去数十年で最大規模の軍隊と、最も強力な兵器の一部を中東に配備していた。トランプ大統領は、米国の「準備は万全」だと事前に警告。2月28日の攻撃でイランの最高指導者が殺害されたことで、その軍隊は破壊的な目的を果たした。米中