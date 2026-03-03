寒さが和らぎ、春休みが近づく中、旅行気分が高まっている人もいるでしょう。春ならではの絶景を堪能する旅を、自治体の割引きでお得にできるキャンペーンが続々と打ち出されています。昨年台風の被害に見舞われた八丈島と青ヶ島を応援するプランもあります。■「春の絶景」自治体ランキング森圭介アナウンサー「全国1741の自治体から選ばれた、『春の絶景自治体ランキング』があります。旅行予約アプリ『NEWT』を運営する会社が、