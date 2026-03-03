元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）が3日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。WBCの視聴について言及した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の中継は、動画配信サービス「Netflix（ネットフリックス）」による国内独占配信となる。少年野球の指導者からは、野球の裾野を維持するためにも「誰でも見れるようにしてくれたら」「子どもたちはあこがれから始まるので