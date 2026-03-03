3月1日放送の『サンデージャポン』（TBS系）で、未成年のときの飲酒を疑われる発言をした人気グラドルが、さらなる窮地に追い込まれているという。「女性アイドルグループ『Peel the Apple』の元メンバーの、黒嵜（くろさき）菜々子さんです。現在は女性アイドルグループ『Root mimi』のメンバー兼プロデューサーとして活躍していますが、プライベートでは、家族そろって根っからの巨人ファンだそうです」（芸能記者）1日の『