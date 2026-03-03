2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップ 強化試合5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表が3日、京セラドームでオリックスとの強化試合に8-5で勝利した。3番手で登板したコ・ウソク投手は23年の大会でも代表入り。当時は大谷翔平投手と対戦したらどうなるかという質問に「ぶつけるしかないのかと……」と答えたのが曲解され、批判を浴びてしまった。大会突