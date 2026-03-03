テレ東では、明日3月4日（水）夜8時30分より「２択チョイスTV」を放送します。 本番組は、「身近なお役立ち情報」から「自分の身に起こるかもしれないトラブル」まで、人生の様々な場面で使える情報を、2択チョイスで楽しく知ってもらう、お役立ちバラエティです。MCにバイきんぐ・小峠英二と三宅健を迎え、見るだけで自分や大切な人を守れる危機回避のヒントを、クイズ形式で分かりやすくお届けします。 ゲストは、井口浩之（ウ