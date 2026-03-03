アニメ『MAO』（NHK総合）が、4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分に放送されることが決定。キービジュアル＆第1弾PVが解禁され、エンディングテーマアーティスト情報と追加キャラクター＆キャスト7名が発表された。さらにアニメ放送開始を記念した、原作・高橋留美子による描き下ろし色紙も到着した。【動画】アニメ『MAO』追加キャスト7名が公開！第1弾PV単行本全世界累計発行部数が2億冊を突破し、『うる星やつら』