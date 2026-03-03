現地時間2月19日に53歳の若さで亡くなった、ドラマ『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』や『ユーフォリア／EUPHORIA』で知られるエリック・デインさんの正式な死因が明らかになった。【写真】セクシー医師を演じた「エリック・デイン」フォトギャラリーPeopleによると、エリックさんは、ALS（筋萎縮性側索硬化症）による呼吸不全が原因で亡くなったと、死亡診断書で明らかになった。エリックさんは2025年4月、筋肉が徐々にや