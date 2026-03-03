参政党の豊田真由子衆院議員による「9年ぶりの国会質疑」の様子がSNSで話題を集めている。「このハゲー！！ ちーがーうだーろーっ！」豊田氏は厚生労働省社会・援護局、健康局などを経て、自民党に入党。12年の衆院選に出馬し初当選を果たした。自民党では厚生労働副部会長、国家戦略本部の主査などを歴任。第3次安倍第1次改造内閣の内閣府大臣政務官などを務めた。17年6月22日、『週刊新潮』で元政策秘書に対する暴言や暴行が報