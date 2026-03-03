反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演するドラマ 『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第8話（あす3月4日放送）に、水野美紀が出演。マチルダ失踪事件の核心に迫る“最後のピース”となる“4人目のラムネモンキー”黒江恵子を演じる。【写真】水野美紀も“カンフーポーズ”！『ラムネモンキー』場面写真主人公、吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／