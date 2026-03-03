まだ寒さが残る時季、春服に切り替えるのは少し早いと感じる日も。そんなときこそ、小物から季節感を取り入れるのがおすすめです。今回紹介するのは、【ハニーズ】の一部店舗でも手に入る、大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の春らしい明るめカラーのバッグ。淡いトーンや軽やかな色味なら、さりげなくおしゃれの先取りが叶いそう。40・50代の毎日に取り入れやすそうなバッグは要チェックで