メ～テレ（名古屋テレビ） 銀行から約12億円の不正融資を受けたとして詐欺の罪に問われている元社長に、懲役7年の判決です。 起訴状などによりますと、携帯電話販売会社「アミックテレコム」の元社長青木隆幸被告（69）ら3人は2018年から2023年にかけて会社の債務超過が続いていたにもかかわらず、虚偽の決算報告書を銀行に提出し、あわせて融資金11億9000万円をだまし取ったなどの罪に問われています。 名古屋地裁