◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝３月３日、栗東トレセン第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（７日、中山）に出走するクリノメイ（牝４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父オルフェーヴル）が３日、栗東・坂路で最終追い切りを行った。輸送と日程を考慮し、追い切り後の木曜日に馬場入りができる火曜追いを選択した。単走でラストは力強い脚さばきを見せ、５３秒７―１２秒５をマーク。北村助手