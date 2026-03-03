メ～テレ（名古屋テレビ） ミラノ・コルティナオリンピックスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した愛知県みよし市出身の深田茉莉選手（19）が、市長を表敬訪問しました。 みよし市役所を訪れた深田選手は職員や市民らおよそ280人に拍手で出迎えられました。 深田選手は母の美帆さんと兄の渚さんとともに小山祐市長に金メダル獲得を報告しました。 深田選手には市民栄光賞の最上級