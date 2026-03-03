元宝塚歌劇団雪組トップ娘役の咲妃みゆが３日、主演ミュージカル「レッドブック〜私は私を語るひと〜」（５月１６〜３１日、東京・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）の製作発表に小関裕太、花乃まりあ、エハラマサヒロ、中桐聖弥、加藤大悟、田代万里生と出席した。韓国発の大ヒットミュージカルを日本初演。産業革命で経済発展する英ロンドンを舞台にしたロマンティックコメディー。咲妃が演じるアンナは「淑女として振る舞