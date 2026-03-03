女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯mie(67)が1日、都内で「未唯mieの日 LIVE」を開催した。 【写真】豪華！未唯mie＆伊藤蘭の2ショット 「み(3)い(1)」の語呂合わせで、同日が「みいの日」と日本記念日協会に認定されてから20年。最新曲「Never Did I Stop Loving You」など9曲を披露した。 2日には自身のインスタグラムを更新。「昨日の『未唯mieの日 LIVE』にステキなお客さまが、遊びに来て下さいましたϖ