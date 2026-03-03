岡山西警察署 息子などになりすまし、岡山市の高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、愛知県瀬戸市の無職の少年(16)が3日、詐欺未遂の疑いで逮捕されました。少年は、勧誘役と見張り役とみられています。 岡山西警察署によりますと、少年は2025年11月、名古屋市の男子高校生(16)や氏名不詳者らと共謀し、岡山市の男性（77）と妻に、息子や証券会社の社員になりすまして「息子さんが株式の配当金の税金2000万円が未納で