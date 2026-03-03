福岡県川崎町で生後11か月の長女を暴行し、死亡させた罪に問われた母親の裁判員裁判です。福岡地方裁判所は3日、「間違いなく暴行したとは言えない」として母親に無罪を言い渡しました。傷害致死の罪に問われていたのは、福岡県糸田町の無職、松本亜里沙被告（29）です。起訴状などによりますと、松本被告は 2018年7月、福岡県川崎町の当時の自宅で、生後11か月の長女、笑乃ちゃんの頭部に強い衝撃を与える暴行を加え、3日後に死亡