米国・イスラエルとイランの軍事衝突が4日にわたり続き中東全域で戦争拡大の様相を見せている。空爆とミサイル・ドローン攻撃が同時多発的に展開する中で、イランがホルムズ海峡閉鎖を公式化し世界のエネルギー安全保障にも大きな影響が出ている。ロイターとAFP通信などによると、イスラエルは3日深夜にテヘランのイラン国営IRIB放送の建物を空爆したと明らかにした。イスラエル軍は事前退避勧告後にエビン地域を打撃し、この施設