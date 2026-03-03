3月3日は「ひなまつり」。ひな人形を飾っているお宅もあると思いますが、最近の傾向やひな人形に込められた思いを取材しました。きょうは3月3日。この時期、静岡県内各地にも様々な「ひな飾り」がお目見えしますね。娘の健やかな成長を願う「ひな祭り」まずは、最新のひな人形事情を調査しました。（徳増 ないる キャスター）「あでやかな着物に彩られたひな人形。色合いもそれぞれで表情も個性豊かですね」100年以上の歴史