放送業界で働く女性のおよそ4割が「性的な関係の誘い」を受けたことがあると答えました。東京大学大学院などの調査チームが、放送業界で働いたことのある男女183人にメールなどで調査したところ、女性のおよそ4割が「性的な関係の誘い」を受けたことがあり、1割は性的な関係を強要されたことがあると回答したということです。今回報告された被害は、1980年代から現在までのもので、2010年代が最も多かったということです。具体的に