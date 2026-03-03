ロイター通信によりますと、イスラエル軍が先ほど隣国レバノンの国境沿いの一部で地上侵攻を開始したということです。レバノン側の当局者の話として伝えたもので、レバノン軍は国境沿いの少なくとも7つの陣地から撤退したということです。一方のイスラエル側は、レバノン南部に向けて追加部隊を派遣したと明らかにした上で、「防衛的な立場で国境付近にいるだけだ」と主張しています。レバノンにはイランの体制と協力関係にあるイ