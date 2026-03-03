サッカーオランダ代表は日本時間3日、ワールドカップ本大会直前の同6月4日に、アルジェリア代表と親善試合を行うことを発表しました。オランダ代表といえば、今年6月に開催される2026年ワールドカップではF組に入り、日本が6月15日に初戦で戦う相手。最新のFIFAランキングでは7位に位置しているヨーロッパの強豪国です。日本代表の遠藤航選手と同じリヴァプールに所属するフィルジル・ファン・ダイク選手やコーディ・ガクポ選手、