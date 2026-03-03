2月21日、22日に神奈川・パシフィコ横浜で開催された日本最大級のクラシックモーターショー『Nostalgic 2days 2026』（ノスタルジック2デイズ）。同展に、昔ながらのトヨタが誇る“ヘビーデューティの第一人車”を展示したのは、Vintage Club by KINTO。【写真多数】走行距離20万キロとは思えない極上個体…トヨタが誇る“ヘビーデューティー”『ランクル70』内外装全部見せKINTOといえば、トヨタが届ける新車のサブスクリプシ