国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が選手が口を塞いで別の選手に対してする発言にレッドカードを提示する考えを示している。人種差別的な言動を隠す問題行動が続いていることを受けてのもの。るワールドカップからの適用が検討されている。スペインのスポーツ紙マルカなどが伝えている。ジャンニ・インファンティーノ会長がスカイ・スポーツとのインタビューで話した。「単純に理解できない。もし何も隠すことがないなら、何か言う