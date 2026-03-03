サッカースペイン１部リーグ、アラベスのエドゥアルド・コウデ監督がシーズン途中にチームを去り、リーベル・プレート（アルゼンチン）の新指揮官になるという。スペインの通信社エフェが伝えている。報道によると、コウデ監督は４日にも出身地のブエノスアイレスへ戻り正式な入団発表を行うとみられる。契約は２０２７年１２月まで。なおリーベル・プレートはアラベスに対し契約解除金としておよそ１００万ドル（約１億６００