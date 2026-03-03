去年10月から12月の企業の売上高、経常利益、設備投資の額は、いずれもこの時期として過去最高となりました。【映像】法人企業統計 経常利益・売上高 過去最高財務省が発表した法人企業統計によりますと、2025年10月から12月の金融・保険を除く全産業の経常利益は、前の年の同じ時期より4.7パーセント増え、30兆270億円でした。5期連続の増益です。AIやデータセンター向けの需要が増加し先端半導体などが好調だったほか、ア