経済学者・成田悠輔さんがゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載。今回のゲストは、3月11日にニューアルバム『禁じ手』が発売となる椎名林檎さんです。（構成・伊藤秀倫）【画像】歌舞伎町のロボットレストラン◆◆◆ダサくないと駄目なんだろうなって思ってました成田1位を取れる曲の条件って何なんでしょうかね？音楽にそんな愛も憎しみもないような一見さんにも届いちゃう音楽って何が違うんでしょうか？椎名