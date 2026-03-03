あろうことか、陰謀論インフルエンサーのナオミ・ウルフと混同されてしまった超有名フェミニストのナオミ・クライン。確かにファーストネームは同じだが、スタンスは正反対なのに、なぜ？【写真】この記事の写真を見る（3枚）ここでは、クライン氏が自身の“ドッペルゲンガー”がはまり込む陰謀論の世界に潜入してまとめた『ドッペルゲンガー』（岩波書店）より一部を抜粋して、“もう一人の自分”がばら撒く現実離れした憶測