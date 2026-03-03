格闘家ジョリーが２日、自身のＸで「清水と離婚しました」と投稿。これを受け、インフルエンサーの清水ゆりも自身のＸで「あなたの幸せを、ちゃんと願っています」とメッセージを送った。清水は「ジョリーくんたくさんの時間をありがとう。うまくいかなかったことも含めて、全部が必要な経験だったと思っています」と投稿。「本気で向き合ったことに後悔はありません。これからはそれぞれの人生を、それぞれの場所で輝かせま