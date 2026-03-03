ユニクロなどを展開するファーストリテイリングが、一足早い入社式を行いました。柳井会長は、「受け身になるな」など早速、新人に喝を入れていました。【映像】ファーストリテイリングの入社式の様子柳井正会長「皆さんの運命は自分で作る」「自ら率先して動いて問題を解決し、自分の意志と行動で自らを変える。受け身になってはいけません」ファーストリテイリングは、繁忙期となるゴールデンウィークまでに即戦力になれるよ