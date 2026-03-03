2月28日に始まったアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続いています。日本時間の3月3日午前1時頃、イランへの攻撃開始後、初めて公の場で演説を行ったトランプ大統領は「長期戦にも対応できる」との認識を強調。一方イランは、イスラエルや周辺国への報復攻撃を強めています。懸念されるのは経済への影響です。サウジアラビアのラスタヌラ製油所が3月2日、ドローン攻撃を受け閉鎖したほか、石油輸送の要衝であるホルムズ海