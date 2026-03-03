パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は、“食品強化型ドンキ”の新業態「驚楽（きょうらく）の殿堂ロビン・フッド」を始動させる。4月24日、愛知県あま市に1号店「甚目寺店（じもくじてん）」をオープン。「時短・簡便・即食」にこだわった生鮮・総菜を前面に打ち出し、直感的に商品特長が伝わる新プライベートブランド（PB）も投入する。27年以降は首都圏への拡大も図り、35年の目標は200〜300店