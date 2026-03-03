回転寿司チェーン『スシロー』が、『パペットスンスン』と再びコラボレート。キャラクターたちが登場する寿司やスイーツ、ノベルティなどが、2026年3月4日から29日まで全国で展開される。なぜかクセになる！スンスンやノンノンが繰り広げる日常『パペットスンスン』は、パペットの国「トゥーホック」に住む6歳の青いパペット・スンスンと、親友の白いパペット・ノンノンや、おじいちゃんの灰色のパペット・ゾンゾンたちとの日常