東北太平洋側では、急速に発達する低気圧の影響により、３日夜遅くから５日にかけて大雪となる所がある見込みです。また、４日明け方から５日にかけて、雪を伴った北よりの強い風が吹き、海上ではうねりを伴い、しけるでしょう。大雪や風雪、高波に注意・警戒してください。 ［気象概況］低気圧が四国の南にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、５日にかけて、急速に発達しながら日本の東へ進む見込みです。このため