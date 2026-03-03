NTTドコモは、「iPhone 17e」を3月11日8時に発売する。予約は4日23時15分に受付開始となる。価格は本稿執筆時点で公開されていない。公式サイトや楽天市場、楽天モバイルショップで予約・購入できる。 アップルが2日に発表したiPhone 17eは、前モデルの「iPhone 16e」から最小容量が128GB→256GBに増加した。 チップセットには「A19チップ」を搭載。「iPhone 17」のものと同じ名称だが、GPUコア数は5コア→4コアと