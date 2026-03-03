関東甲信地方では、４日朝にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。また、関東地方では、４日はうねりを伴った高波に警戒し、強風に注意・警戒してください。 ［気象概況］前線を伴った低気圧が四国の南にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達