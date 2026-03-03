ＪＲ西日本の豪華列車。びわ湖に「寄り道」するルートができました。なぜ滋賀なのでしょうか？豪華寝台列車「ＴＷＩＬＩＧＨＴＥＸＰＲＥＳＳ瑞風」。京都と山口県下関市間を、山陽・山陰コースで巡ります。一番高い部屋は１泊８７万５０００円（繁忙期）とまさに「走る高級ホテル」ですが、この春から新たにびわ湖に「寄り道」するルートが加わります。下関を出発して中国地方を横断しながら１泊し、翌朝びわ湖を１周して