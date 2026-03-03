コンクリート詰めにされた女の子の遺体が見つかった事件。裁判で叔父は「怒りのコントロールができなかった」と述べました。起訴状によりますと飯森憲幸被告（４２）は約２０年前、当時住んでいた自宅でめいの岩本玲奈さん（当時６）に暴行を加えて死亡させ、コンクリート詰めにした遺体を八尾市の住宅に遺棄した罪に問われています。これまでの裁判で飯森被告は起訴内容を認め、弁護側は玲奈さんが仏壇のお供え物を食べたた