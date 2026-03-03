人手不足の介護現場。その解消につなげようと、新たな取り組みの実証実験が始まりました。兵庫県・川西市。ある社会福祉法人の送迎車が向かったのは…別の法人が運営する介護施設でした。３月２日から始まったのは、川西市と自動車メーカー・ダイハツが協力し、複数の福祉介護施設が送迎車を共同で運行するサービスの実証実験です。これまで介護施設の送迎は施設ごとに個別で行うのが一般的で、職員の負担増加やドライバー